Ohne Praxis „fährt“ oft der Tod am Moped mit

Die Erinnerungen an die Tragödien sind noch frisch: Stefan H. starb am zweiten Schultag bei einem Mopedunfall am Weg ins Gymnasium Dachsberg. Einen Tag zuvor starb David…D.…(15) aus Roitham, nachdem er mit seinem Moped in einen Traktor gekracht war. Familien, Angehörige und Freunde müssen seither ohne die beiden Jugendlichen zurechtkommen.