Polizei rettet Gleitschirmpilot ohne Flugschein

Gegen 17.45 Uhr startete ein 25-jähriger Paragleiter bei besten Wetterbedingungen in Schruns vom Startplatz nahe der Wormser Hütte zu einem Flug. Unmittelbar nach dem Start flog er Mann in südliche Richtung und beabsichtige kurz danach, wieder in die Gegenrichtung zu fliegen.