Sieben-Stunden-OP 12 Jahre nach Kahnbeinbruch

Viel Freude als Nachwuchs-Coach

Ob die OP das Karriere-Ende bedeutet, wollte er offen lassen. Fix ist: die Liebe zum Fußball bleibt erhalten. In der Bullen-Akademie gibt er als Assistenztrainer in der U13 schon seine Erfahrung an den Nachwuchs weiter. „Eine Tätigkeit, die mir voll taugt“, sagt „Schubi“. Der bald auch mit dem eigenen Nachwuchs sehr beschäftigt sein wird.