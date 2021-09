Angst vor einem „Monsterbau“ und Verkehrslawine

Als weiterer Grundstein für ein großes Siedlungsprojekt in Klosterneuburg soll in der Gemeinderatssitzung am 24. September eine Flächenumwidmung beschlossen werden. Die weniger als einen Monat alte Bürgerinitiative „Monsterbau - Nein Danke“ hält vor der Sitzung um 14.30 Uhr eine Mahnwache auf dem Rathausplatz ab. Kritik: „Keiner denkt an den Verkehr!“ Der Stadtchef kündigt Maßnahmen an.