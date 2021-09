Michael Ritsch legt SPÖ-Parteifunktionen nieder

Ein Telefonat zwischen dem Bregenzer Bürgermeister und SPÖ-Klubobmann Hopfner soll von einer weiteren Person, in Anwesenheit und Wissen Hopfners, aufgezeichnet oder mitgefilmt worden sein. In seiner Erklärung heißt es: „Immer wieder gibt es innerhalb einer Partei Meinungsverschiedenheiten, dies ist in einer demokratischen Bewegung auch normal und wünschenswert. Diese Methoden, wie das Mitschneiden und Vorspielen von Telefonaten, habe ich jedoch in all diesen Jahren noch nicht erlebt.“