Netflix-Doku über Spears: Neue Schock-Enthüllungen

Am 28. September erscheint die neue Netflix-Doku „Britney vs. Spears“ - und der erste Teaser verspricht nun schockierende Enthüllungen rund um die Zeit des Popstars unter Vormundschaft von Vater Jamie Spears. So hört man Britney sagen: „Ich will mein Leben zurück“. Sie habe viele Leute reich gemacht, sie selbst blieb dabei auf der Strecke. Es soll Zeiten gegeben haben, in denen sie nicht einmal ihrer Mutter traute.