Frau von Elektroschlepper an den Beinen überrollt

Ein Einheimischer (41) war Mittwoch in einer Werkstatt in Nikolsdorf damit beschäftigt, Reparaturarbeiten an einem Elektroschlepper durchzuführen. Währenddessen saß eine Bekannte des Mannes, eine 31-jährige Österreicherin, unmittelbar vor dem Elektroschlepper, um einen Aufkleber von der Front des Fahrzeuges zu entfernen.