„Entschädigungen für Ungeimpfte streichen“

Die von Deutschland angekündigte Vorgangsweise ist für Niedermoser ein logischer Schritt. Denn der Zugang zur Impfung sei so einfach wie noch nie. „Auch bei uns sollte man darüber intensiv nachdenken“, so der Ärztekammer-Chef. Gelten sollte die Regelung wie in Deutschland für Ungeimpfte, ausgenommen jene, die sich aus nachvollziehbaren Gründen (Alter, Erkrankungen) nicht stechen lassen können.