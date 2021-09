Franz Hörl: 2-G-Regel bei den Ski-Saisonkarten

Die Würfel sind gefallen, der Plan für die kommende Wintersaison steht. 1-G (nur geimpft) ist vorerst vom Tisch, für Seilbahnen werden dieselben Regeln wie in der Gastronomie und Hotellerie gelten: 3-G plus FFP2-Maske in den Gondeln. Zeitgleich, während in Wien die neuen Corona-Regeln verkündet wurden, war Österreichs oberster Seilbahner Franz Hörl zusammen mit WKO-Präsident Harald Mahrer am Montag zu Besuch bei der „Tiroler Krone“.