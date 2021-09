„Welpenmafia“ wird weiterer Riegel vorgeschoben

Hunde und Katzen sind die beliebtesten Haustiere in der EU. Doch jeden Tag werden etwa Hundewelpen illegal zwischen den Mitgliedstaaten gehandelt. Eine Novellierung der Binnenmarktverordnung will diesem Treiben nun einen Riegel vorschieben: Hunde sollen künftig erst ab der 16. Woche - nach einer verpflichtenden Tollwutimpfung - nach Österreich importiert werden dürfen. So sollen nicht zuletzt auch die Gesundheitsgefahren für Menschen reduzieren werden.