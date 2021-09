Queen und Prinz Philip „kicherten furchtbar viel“

„Sie haben ein Leben geführt, in dem alles immer glatt gehen musste, also kicherten sie furchtbar viel, wenn etwas daneben ging“, sagte William in einem vorab veröffentlichten Ausschnitt der Doku „Prince Philip: The Royal Family Remembers“, die am Mittwoch erstmals im britischen Fernsehen ausgestrahlt werden soll. Während alle anderen peinlich berührt gewesen seien, hätten sich die beiden köstlich amüsiert.