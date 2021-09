Blau-gelbe Trainer machen Mechaniker fit für EM

Um die Raffinessen der Marke kennenzulernen, darf etwa mehrere Tage bei BMW Göndle in St. Pölten trainiert werden. Nachdem der Berufseuropameister und „Best of Nation“-Teilnehmer von 2018, Klaus Lehmerhofer, auch dort arbeitet, fragte er bei Geschäftsführer Michael Hickelsberger an. Das Ergebnis: Das Österreich-Team durfte im Betrieb mehrere Tage kostenlos an Autos trainieren. Die „Euroskills“ finden heuer in der Steiermark statt, für die Sparte Kfz-Technik wird der Steirer Daniel Edlinger antreten. Mit dabei ist auch der „Worldskills“-Meister von 1999 Wolfgang Kammerer aus dem Bezirk Zwettl.