21-Jähriger attackierte Nebenbuhler mit Holzstock

Zwei Männer (21, 24) gerieten sich am Samstagabend in einer Wohnung in Salzburg-Lehen in die Haare. Laut Polizei ging es um Eifersucht. Im Zuge der handfesten Auseinandersetzung kamen ein Holzstock und auch Küchenmesser zum Einsatz. Beide Männer verletzten sich leicht.