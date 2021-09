Frontalcrash in Brixlegg: Beide Lenker verletzt!

Ereignet hat sich der Unfall gegen 15.00 Uhr. Die 60-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der Tirolerstraße B 171 von Brixlegg in Richtung Wörgl. „Bei der westlichen Ortseinfahrt in Rattenberg wollte sie nach links zum Parkplatz Rattenberg abbiegen und übersah den entgegenkommenden Pkw eines 29-Jährigen“, heißt es seitens der Polizei. In weiterer Folge kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.