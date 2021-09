Oberösterreichs erste Schulklasse in Quarantäne

Nachfrage bei der Krisenkommunikation des Landes OÖ. Gibt’s das wirklich? Die Antwort: „Grundsätzlich ist bundesweit die einheitliche Vorgehensweise, und natürlich auch in Oberösterreich, dass zur Gewährleistung des Präsenzunterrichts die Anordnung einer Quarantäne auf wenige Personen beschränkt wird. Am Freitag waren in Oberösterreich keine Schulklassen in Quarantäne abgesondert.“