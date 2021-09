Zeitungszustellerin (40) attackiert und beraubt

Ein stark alkoholisierter Mann soll in der Nacht auf Samstag eine Zeitungszustellerin in Gleisdorf (Bezirk Weiz in der Steiermark) überfallen haben. Die 40-Jährige wurde niedergestoßen und verletzt, zudem dürfte ihre Geldbörse aus dem Auto geraubt worden sein. Der Täter könnte mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise.