Grazer Turner schafft nächsten Meilenstein

Nächstes Ticket im Auge

„Meine Vorbereitung läuft auf Hochtouren“, so Höck vor dem Turnier in Kitakyushu. „Ich hoffe, an die letzten Leistungen anzuknüpfen. Ab dem kommenden Jahr wird das System gewechselt, dann muss man sich auch für die WM-Teilnahme erst international qualifizieren“, hat der Muskelprotz bereits den Startplatz für 2022 im Auge.