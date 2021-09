Größter Baum der Welt von Flammenmeer bedroht

Die beiden Brände namens „Colony“ und „Paradise“ stellen zurzeit mehrere Hundert Einsatzkräfte auf eine harte Probe. Mehr als 6800 Wald- und Buschbrände haben in diesem Jahr allein in Kalifornien bereits eine Fläche von fast 6900 Quadratkilometern zerstört. Damit zählen die Brände zu den schwersten in der Geschichte des Westküstenstaates. Sie wurden durch extreme Hitze und Trockenheit angefacht, die nach Ansicht von Experten symptomatisch für den Klimawandel sind. Seit Mitte August wütet vor allem ein großes Feuer in der Nähe des Urlaubsgebiets am Lake Tahoe östlich der kalifornischen Hauptstadt Sacramento.