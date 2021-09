Kochtopf löst Brandeinsatz aus

In einer Wohnung in Hallein überhitzte am Donnerstag gegen 16 Uhr ein Kochtoph auf einer Herdplatte in der Küche. Bei Eintreffen der Polizei war der Brand durch die Freiwillige Feuerwehr Hallein bereits gelöscht. Verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 22 Mann im Einsatz.