Das letzte Tabu im Profisport und Zocken als Sport

Über die so gut wie nicht vorhandenen Coming-Outs im Profisport und warum das so ist oder ob professionelles Gaming - Stichwirt E-Sport- als Sport bezeichnet werden kann, darüber talkt Sasa Schwarzjirg in ihrer Sendung „Echt Jetzt?!“. Diesmal mit diesen prominenten Gästen: Torwart-Trainer und ehemaliger Nationalspieler Robert Almer, Beachvolleyball-Europameister Clemens Doppler sowie IBF-Champion im Mittelgewicht Marcos Nader.