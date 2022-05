Die seltsamsten Klagen, die besten Schummel-Profis

Skurrile Jobs, skurrile Klagen und wie man sich am besten durch das Leben schummelt: Über diese Themen plaudert Sasa Schwarzjirg mit ihren prominenten Gästen und in der Spielrunde „Shot oder Wahrheit“ entlockt sie ihnen auch noch das eine oder andere Geheimnis - wer es nicht preisgeben will, muss einen Ekel-Shot trinken. Na dann, Prost.