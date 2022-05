Die besten Ausraster und die verrücktesten Shows

Was kann Fernsehen alles: zu Tränen rühren, zum Staunen bringen, aber manchmal auch zum Fremdschämen. Gerade bei Reality-TV denken wir uns doch sehr oft: „Echt jetzt!?“. Aber warum schauen wir eigentlich Reality-Shows, woher kommt die Lust am Beobachten und ist da eigentlich alles echt? Diese Fragen stellt diesmal Sasa Schwarzjirg in ihrer skurrilen Promi-Talkshow.