Trend zur Re-Erdigung und ein Toupet für Williams

Warum Robbie Williams über ein Toupet nachdenkt und was eine Re-Erdigung ist? In der skurrilen Promi-Talkshow werden jene Themen der Woche zerpflückt, die eigentlich nur noch für Kopfschütteln sorgen. Außerdem lüftet Sasa Schwarzjirg in der Spielrunde „Shot oder Wahrheit“ wieder das ein oder andere Geheimnisse ihrer Gäste.