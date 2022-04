Beauty-OP-Sucht und schockierende Röntgenbilder

Willkommen bei „Echt Jetzt?!“, der Promi-Show mit den skurrilsten Themen der Woche. Unsere Redakteure haben für diese Sendung recherchiert, bis der Arzt kommt. Und das meinen wir fast wortwörtlich. Was sie gefunden haben? Seltsame Haushaltsgegenstände in menschlichen Verdauungstrakten, ein Multi-Milliarden-Gesundheitsprodukt, das gar nicht funktioniert und ... mehr Silikon in einer Lippe, als jeder Fliesenleger im Badezimmer braucht.