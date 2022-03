Hartes Royal-Leben und rohe Stierhoden am Teller

„Echt Jetzt?!“ - in Sasa Schwarzjirgs skurriler Promi-Show ist der Name Programm, denn was sonst soll man sich etwa bei solchen Schlagzeilen denken: ein US-Star führt sich Hoden zu, um seine Eierstöcke anzukurbeln ... echt jetzt? Dieses und andere kuriose Themen der Woche werden von folgenden Gästen zerpflückt: Schauspieler Martin Leutgeb, Schauspielerin Kristina Sprenger, Entertainer Alfons Haider und Schauspielerin Susanna Hirschler.