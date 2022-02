Society-Schwindlerin und versteigerter Ehemann

„Echt Jetzt?!“ Das denken Sie sich bei den alltäglichen Schlagzeilen wahrscheinlich oft. Als Medienmacher denken wir uns das in der Redaktion bei Recherchen aber noch viel öfter: Rohfleischdiäten, versteigerte Ehemänner und Identitätsbetrüger, die es in die High Society schaffen? Alles wahr! Und genau diese Themen zerpflückt Sasa Schwarzjirg in ihrer skurrilen Talkshow, diesmal in dieser prominenten Runde: mit Künstlermanagerin Marika Lichter, Kabarettistin Isabell Pannagl, Kabarettist Christoph Fälbl und Schauspieler Jakob Seeböck.