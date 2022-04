Neuer Influencer-Hype und was kostet die Welt?

Was machen vier Prominente mit drei skurrilen Schlagzeilen? Sie zerpflücken sie. Denn in Sasa Schwarzjirgs schräger Promi-Talkshow geht um jene Themen, die die Woche über für Verwunderung gesorgt haben. Außerdem werden in der Spielrunde „Sherlock Sasa“ so manch gut behütete Geheimnisse ihrer Gäste aufgedeckt.