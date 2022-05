Entstellte Promis und Beauty-OPs „Down Under“

Zu Gast sind Tattoo-Model Catarina Liza, Dragqueen Tamara Mascara, Society-Lady Christina Lugner und Starfigaro Josef Winkler. Welche OPs unsere Promis am meisten bereuen, was der wahre Sinn hinter getrimmten Schamhaaren beim Mann ist und was unsere Gäste über Schönheits-OPs im Intimbereich denken, sehen Sie im Video oben.