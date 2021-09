„Hip Hop goes Theatre“: Tanzen gegen Covid-Trott

In den vergangenen Jahren war es beinahe ein Selbstläufer. Wer ein Ticket für das Salzburger Tanzfestival „Hip Hop goes Theatre“ ergattern wollte, musste schnell sein. Die Veranstaltung war stets ausverkauft. Heuer ist das anders – wohl wegen der Coronapandemie. „In den Köpfen der Leute hat es sich offenbar festgefressen, dass man sich zu Hause einsperren muss“, sagt Veranstalter Sergej Pumper. Noch sind Karten für das Festival – heute und am Samstag in der Szene Salzburg – erhältlich online unter: www.hhgt.at.