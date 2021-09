Salzburgs Hip-Hop-Szene gibt starkes Lebenszeichen

Seit 2019 scharrt der 29-Jährige verschiedene Hip-Hop-Künstler auf seinem Plattenlabel „Embuna“ um sich. Die Musiker versammelten sich in den vergangenen Monaten im Studio und legen mit „5:20“ nun ihre erste CD vor. „Wir haben extrem viele Lieder aufgenommen, aber nur die besten auch auf das Album gepackt“, sagt der Rapper stolz. Und: „Wegen Corona blieb viel mehr Raum für Qualität. Wir konnten uns einfach viel Zeit lassen.“ Zu hören gibt es Hip-Hop in den unterschiedlichsten Facetten, auch Mundart-Rap darf nicht fehlen. Künstler aus ganz Österreich haben sich bei dem Projekt beteiligt. Mit Sony Music zog man einen prominenten Vertriebspartner an Land.