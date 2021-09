ÖVP-Ortschef wurde fast von Raserin überfahren

Um 7.30 Uhr überquerte Stefan Seif, ÖVP-Bürgermeister in Senftenberg im Bezirk Krems, am Dienstag den Zebrastreifen vor dem Gemeindeamt. Dass er unverletzt blieb, grenzt allerdings an ein Wunder. Eine Autoraserin überholte zwei wartende Pkw - der Ortschef konnte sich gerade noch mit einem Sprung zu Seite retten!