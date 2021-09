Bregenzer Kindergarten-Pädagoge warf das Handtuch

Der Ärger mit dem Pädagogen dauert schon länger an. „Es gab mehrere Gespräche, in dem er aufgefordert wurde, sich an die von Bund und Land vorgegebenen Schutzmaßnahmen zu halten“, schilderte Ritsch den Fall. Der bei Mitarbeitern und Eltern durchaus beliebte Pädagoge war aber nicht davon zu überzeugen, wenigstens regelmäßig PCR-Tests zu absolvieren. Das Fass zum Überlaufen brachte dann eine Demonstration, die der Leiter des Kindergartens am Montag vor dem Bregenzer Bürgerhaus veranstaltete. „Bringt Töpfe und Kochlöffel mit, denn wir wollen gehört werden“, hieß es im Aufruf über Telegram. „Wir schließen ein komplettes Kinderhaus mit über 100 Kindern am Montag Morgen und lassen es so laut scheppern, dass die Landes- und Bundesregierung erkennt, dass die Elementarpädagogik mit diesen neuen Verordnungen zusammenbrechen wird.“ Knapp zehn Teilnehmer hatten sich dazu eingefunden - und der Ärger nahm seinen Lauf. „Ich kann doch nicht ohne Zustimmung der Gewerkschaft oder sonst jemanden zur Demonstration aufrufen. Das war eine klare Dienstrechtsverletzung“, meinte der Bürgermeister.