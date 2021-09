Endgültiger Spielplan für die Saison 2021/2022

Die Planungen gestalteten sich schwierig, bis zuletzt war unklar, was möglich sein wird und was nicht. Jetzt steht das Programm für die kommende Saison im Grazer Schauspielhaus aber fest. Vieles davon wurde schon kommuniziert, etwa die Premiere von „Der letzte Mensch“ nach Mary Shelley, die am Donnerstag die Spielzeit 22021/2022 eröffnet. Vieles ist aber noch dazugekommen. Und so findet sich da etwa Ferdinand von Schirachs „Gott“ (Premiere 4. 2. 2022), neben dem von Schauspieler Rudi Widerhofer inspirierten, brandneuen „Mopedmonolog“ von Paulus Hochgatterer (ab 17. 12.) oder Caren Jeß’ „Eleos. Eine Empörung in 36 Miniaturen“ (Uraufführung 4. November). Und wie immer setzt Laufenberg auf junge Autorinnen und Autoren, für die Graz mittlerweile zu einem beliebeten Treffpunkt geworden ist..