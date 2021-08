Queen sah das Drama um Herzogin Meghan voraus

Pearce will jedenfalls wissen, dass nach Harrys ausdrücklicher Entscheidung, Meghan vor den Altar zu führen, gleich mehrere Pläne in Absprache mit der Monarchin ausgearbeitet worden waren, um Skandale möglichst zu vermeiden oder schnell angemessen darauf reagieren zu können. Um welche unterschiedlichen Szenarien es sich dabei gehandelt haben mag, darüber gab der Experte keine Auskunft. Er unterstrich jedoch, dass der Palast „alle Möglichkeiten“ in Betracht gezogen habe - also eben auch einen Rücktritt der Sussexes, wie er 2020 tatsächlich vollzogen wurde.