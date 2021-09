Schopps Tipp: „Glamour und den Fürsten ausblenden“

Zurück auf der großen Europabühne! Fußball-Bundesligist Sturm trifft am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa-League-Gruppenphase auf Monaco. Das Duell gegen die Monegassen gab es schon vor 21 Jahren - damals in der Champions League. Während die Schwarz-Weißen im Fürstentum erst eine 0:5-Klatsche kassierten, holte Sturm zuhause einen 2:0-Sieg. Bei beiden Spielen dabei: Ex-Sturm-Star Markus Schopp. Er weiß, warum Glanz und Glamour für die Ilzer-Elf dieses Mal keine Rolle spielen dürfen...