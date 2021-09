„Statt Online-Riesen Tirols Händler unterstützen“

Im Elektrofachhandel ist vor allem die Unterhaltungselektronik betroffen, weiß Obmann Christian Mühlthaler. Grund dafür ist „die ausschließliche Produktion der Halbleiter in Fernost“. Durch die Lieferverzögerungen kommt es sehr häufig zu Preissteigerungen. „Weil sich die Frachtkosten in die EU extrem verteuert haben“, sagt Mühlthaler. Wie in der Autobranche rechnet auch der Elektrofachhandel mit einer Normalisierung Ende 2022. „Es kann sich aber auch noch länger hinziehen.“ Kunden seien zum Teil verärgert, „aber die meisten sind über die Situation informiert“.