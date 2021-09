Auf die Corona-Krise folgt jetzt eine Liefer-Krise

Drängendste Forderung an Politik betrifft NoVa

Und welche Forderungen haben die Unternehmer, die sich nach der übertauchten Corona-Krise nun mit der Liefer-Krise konfrontiert sehen, an die Politiker? Hier schießen sich Michael Mayr und Erwin Cassar vor allem auf die NoVa (die Normverbrauchsabgabe) ein. „Die aktuellen Steuerbelastungen durch Mehrwertsteuer und der NoVa nun auch bei Nutzfahrzeugen haben den Grenzwert der Belastbarkeit und Leistbarkeit schon überschritten“, kritisiert Mayr. Cassar wiederum fordert, dass „man die Fristen beim NoVa-Übergang verlängert – für all jene, die schon vor Inkrafttreten der neuen Regelung ein Fahrzeug bestellt haben“.