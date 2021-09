Triestersiedlung: „Das sind alles liebe Leute“

Das Gasthaus Buchmesser in der Vinzenz-Muchitsch-Straße ist eines, wie es sie kaum noch gibt. An der Wand hängen Erinnerungen an den 60. Geburtstag der Senior-Chefin, Postkarten aus dem Urlaub, Parten. Durchzechte Nächte und Tausende ausgekochte Mittagsmenüs haben sich in das hölzerne Mobiliar dieser Institution in der Triestersiedlung eingeschrieben. „Wir haben viele Stammkunden“, erzählt Ulrike Umnig. Die 47-Jährige führt das Gasthaus in der dritten Generation. „Meine Oma hat es 1955 eröffnet, nach ihr meine Mutter. Ich habe meine Kindheit hier verbracht.“ Was bewegt die Menschen im Viertel? „Am Abend beim Heimgehen habe ich Angst“, sagt Umnig. „Mehr Polizei wäre nicht schlecht.“ Außerdem ein Aufreger: die Bauwut. „Sie bauen alles zu. Die Wohnungen werden teurer.“