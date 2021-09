Siebenkampf um das Stadtchefamt in Steyr

Anfang des Jahres fiel der Startschuss für das Bürgermeister-Rennen in Steyr. Unser Karikaturist sieht in der roten Hochburg SP-Stadtvize Markus Vogl mit leichtem Vorsprung vor Helmut Zöttl (FP), Judith Ringer (VP), Ruth Pohlhammer (Grüne), Pit Freisais (Neos), Michaela Frech (Bürgerforum) und Christian Royda (MFG) an den Start.

(Bild: Ilic Milan A.)