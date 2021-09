Thiem: „Raducanu-Sieg Topleistung im Frauensport“

Dominic Thiem, der Sieger der US-Open 2020, weist dem heurigen Titelgewinn der Britin Emma Raducanu im Frauen-Einzel in New York einen enormen Stellenwert zu. „Für mich zählt das zu den größten Leistungen im Frauen-Sport überhaupt“, erklärte Thiem gegenüber Omnisport. Die 18-Jährige hatte bei diesem Grand-Slam-Turnier mit dem Titelgewinn als Qualifikantin und ohne Satzverlust verblüfft. Das sei unglaublich und etwas, das es zuvor vielleicht nicht gegeben habe, so Thiem.