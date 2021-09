Auto kollidierte mit Lkw und landete neben Gleisen

Im Straßengraben landete am Montag ein 56-jähriger Tiroler in Fügen im Zillertal. Der Mann war auf der B169 unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenspur kam. Dort touchierte er einen Holzlastwagen mit Anhänger, wobei es die Vorderachse samt Rad aus der Verankerung riss. Der Pkw kam schwer beschädigt in einer Böschung neben den Gleisen der Zillertalbahn zu stehen, der Lenker wurde verletzt ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht.