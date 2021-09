So freut sich Mourinho über Sieg im 1000. Spiel

Was für eine Karriere!

Der portugiesische Trainer-Guru weist eine besonders gute Statistik auf. Von den 1000 Partien seiner Coach-Karriere gewann er 638-mal, und es gab lediglich 137 Niederlagen neben 205 Unentschieden. Er begann 2000 mit 37 bei Benfica seine Trainer-Karriere. Weltberühmtheit erlangte er mit dem Champions-League-Sieg mit Porto (2004). The „Special One“ wurde er in den drei Jahren bei Chelsea, er holte das Triple mit Inter. 2012 war er bei Real Madrid zu finden, danach ging es zurück nach England, zu Chelsea, Manchester United und Tottenham. Seit 2021 ist er Trainer von AS Roma.