99ers-Boss: „Hoffen, auf Anhieb Top-6 zu schaffen“

Die Titelfavoriten: Unsere Liga hat sich gut entwickelt. Laut der Statistik der europäischen Ligen ist die ICEHL zur Nummer sechs in Europa aufgestiegen. In der Champions League haben sich KAC, Salzburg und Bozen, das nicht mehr so viele Doppelstaatsbürger haben darf, gut geschlagen, die werden auch in der Liga eine dominante Rolle spielen.