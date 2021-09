Buchungswelle ebbt bei Touristikern noch nicht ab

In Richtung Winter blickt man auch in Saalbach-Hinterglemm – für Silvester oder auch Fasching wird bereits gebucht. „Es ist gut, dass der Fokus bei den Corona-Maßnahmen künftig auf die Lage in den Spitälern abzielt. Wir können nur hoffen, dass man auch in den Herkunftsländern von der Inzidenzzahl abrückt“, berichtet Tourismusdirektor Wolfgang Breitfuß.