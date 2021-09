Sicher und unfallfrei ins neue Schuljahr in Tirol

254 Kinder wurden in Tirol im Vorjahr bei Verkehrsunfällen teilweise schwer verletzt. Dass „lediglich“ 19 davon auf dem Schulweg passierten, ist wohl auch der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Homeoffice zu „verdanken“. Im Jahr 2019 zählte die Polizei 47 verletzte Schulkinder in Tirol, in einem Fall kam jede Hilfe zu spät. „Zahlen wie diese zeigen, dass unsere Kinder die schwächsten Verkehrsteilnehmer sind“, betont Martin Pfanner vom Kuratorium für Verkehrssicherheit.