Hund an Bord geschmuggelt: Chaos in Flugzeug

„Die haben den Chihuahua dann in der Reisetasche einer Passagierin entdeckt. Sie hat mit dem Personal auch noch zu diskutieren begonnen. Es war das reine Chaos“, schildert „Krone“-Leser Igor R. „Unser Hunderl ist eh so klein und wird ganz brav sein“, bettelte das Frauerl den Flugbegleiter an.