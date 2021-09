Unfall-Drama um Feuerwehr: Ganzer Ort trägt Trauer

„Wenn das 50 Meter weiter passiert, kippt das Auto nicht einmal um"

Es ist vor allem die Frage nach dem Warum, die alle so beschäftigt und auf die niemand eine Antwort hat. Die Straße rauf auf die Pretul ist quasi auf der gesamten Strecke von Baumriesen gesäumt, just an der Stelle, an der der 24-jährige Lenker des Löschfahrzeugs bei der Heimfahrt von einer Motorradbergung einem Pkw ausweichen wollte, gibt es aber praktisch keine Bäume und der Abhang ist rund 60 Meter tief. „Wenn das 50 Meter früher oder später passiert, kippt das Auto nicht einmal um“, schüttelt ein Einheimischer nachdenklich den Kopf.