„Ich will der Mannschaft mit vielen Toren helfen“

Sie ist gut angekommen in Altach, schnürte gegen Bergheim (3:1) gleich im zweiten Liga-Spiel einen Doppelpack. Die Rede ist von Stürmerin Viktoria Pinther. Klar, es ist etwas Besonderes - wie die Männer - in der Arena zu spielen. Doch die Wertschätzung bei der SPG Altach/Vorderland spürt der Neuzugang von Bayer Leverkusen überall. „Es war von Anfang an sehr familiär. Alle sind auf mich zugekommen und ich habe sehr gute Gespräche geführt“, berichtet die 22-Jährige, die im Team eine Führungsrolle einnehmen soll. Eine Aufgabe, die auch für die Goalgetterin neu ist: „Ich will in die Rolle hineinwachsen und der Mannschaft mit so vielen Toren wie möglich helfen.“