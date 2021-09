Wie integrieren wir all die Zuwanderer?

Birgit Gerstorfer, SPÖ: „Ganz einfach gesagt: durch Teilhabe. Dort, wo Menschen miteinander sprechen und arbeiten, kann Integration stattfinden. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, wo wir uns alle an Spielregeln halten und uns gegenseitig wertschätzen. Das fängt im Kindergarten an und macht vor dem Seniorenheim nicht halt. Aufeinander zuzugehen heißt aufeinander schauen - so kann Integration gelingen. Wie es nicht gelingt: Indem man Menschen ausgrenzt, Mittel für Integrationsmaßnahmen kürzt und Hass schürt. Das spaltet lediglich unsere Gesellschaft und schafft Probleme.“