„Wir sind keine elitäre Gesellschaft. Die Gäste sollen zu den Ausstellungen ruhig in Wanderschuhen kommen“, sagt John Wieser, Kurator des Mountain Art 2021 Projekts. Am Freitagabend wurde das Festival im Filzmooser Hanneshof offiziell eröffnet. Das Festival ist das erste seiner Art. An 21 Plätzen im gesamten Bergdorf Filzmoos wird in den kommenden 21 Tagen Kunst groß geschrieben. Von figuralen Installationen über Fotografie bis hin zur naturalistischen Malerei - das Angebot ist vielfältig. „Wir wollen Kunst unkompliziert erlebbar machen. Ohne Vorbereitung oder striktem Dresscode“, sagt Wieser.